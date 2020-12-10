شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: أتحمل خسارة بطولة أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحمله المسؤولية الكاملة لخسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي. وأضاف باتشيكو أن الأهلي عاني أمام طلائع الجيش بنهائي كأس مصر، بسبب المجهود البدني، رغم أنه لعب أمام 10 لاعبين في نهاية المباراة، ووصل إلى أشواط إضافية وركلات ترجيح بخلاف أنه لعب غالبية مباريات الدور الثاني بأريحية كبيرة. الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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