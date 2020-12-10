شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: نسعى لتوفير سبل الراحة للاعبي الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فاروق جعفر رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك أن كافة الأمور داخل الفريق الكروي الأول مستقرة خلال الفترة الحالية. وقال جعفر فى تصريحات تلفزيونية :"نسعي حاليا لتوفير كل سبل الراحة للاعبي الفريق من أجل التركيز خلال الموسم الكروي الجديد لحصد البطولات ومصالحة الجماهير البيضاء". وأضاف: "لاعبي الزمالك محترفين ويشعروا بالمسؤولية والتحدي المقبل علينا فى الموسم الجديد والأمور ستكون جيدة خلال الفترة المقبلة". خاض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مرانا قويا اليوم فى اطار استعدادات الفريق لمباراة المقاولون العرب المقرر اقامتها السبت المقبل فى الأسبوع الأول من الدورى. وقام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بذبح عجل على هامش المران اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة وذلك تباركا قبل انطلاق الموسم الجديد، وحرص اللاعبون أن يتم تقسيم العجل على عمال النادي.

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