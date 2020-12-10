بعد هدف صلاح «الأسرع والتاريخي».. ميتلاند يدرك التعادل أمام ليفربول من ركلة جزاء

تمكن فريق ميتلاند الدنماركي، من تسجيل الهدف الأول في شباك ضيفه ليفربول الإنجليزي، في المباراة التي انطلقت في الثامنة إلا خمس دقائق مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ملعب "mch أرينا" معقل الفريق الدنماركي، في واحدة من مباريات الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، ويقودها تحكيميا الفرنسي فرانسوا ليتيزييه، في مواجهة تعد تحصيل حاصل، خاصة بعدما حسم محمد صلاح ورفاقه في فريق الريدز تأهلهم للدور المقبل بالجولة الماضية، بعد الفوز على أياكس أمستردام الهولندي بهدف دون مقابل أحرزه كيرتيس جونز.

وأدرك ميتلاند التعادل بعدما أحرز هدفه الأول من ركلة جزاء تم احتسابها بعد اللجوء لتقنية الفيديو، ليحرز منها ألكسندر تشولز هدف الفريق الدنماركي الأول في الدقيقة 62، مسددا على يمين حارس الريدز، لتصبح النتيجة التعادل بهدف لكل فريق.

وكان الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، نجح في تسجيل الهدف الأول للريدز في شباك ميتييلاند الدنماركي، في المباراة المقامة الآن، في الجولة الختامية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لشبكة “سكاي سبورتس” فإن محمد صلاح أصبح الهداف التاريخي لفريق ليفربول الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا الآن، برصيد 22 هدفًا متفوقًا على أسطورة الريدز ستيفن جيرارد صاحب الـ 21 هدفًا.

ويعتبر هدف صلاح، أسرع هدف في تاريخ اللاعب المصري، منذ انضمامه لصفوف ليفربول الإنجليزي، وفي تاريخ مشاركاته في دوري أبطال أوروبا. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وتفوق فريق ليفربول الإنجليزي على نظيره ميتييلاند الدنماركي بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة المقامة الآن، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يواجه فريق ميتييلاند الدنماركي، في إطار منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف ليفربول الأول، بعدما ضغط محمد صلاح على مدافع ميتييلاند ليخطئ الأخير ويسقط أرضًا، قبل أن يحصل صلاح على الكرة وينطلق بها من منتصف الملعب بسرعة بالغة ليضل بها إلى منطقة الجزاء ويضعها في شباك أصحاب الأرض بسهولة.

بدأ فريق ليفربول في السيطرة على مجريات المباراة في أول 10 دقائق، ثم تراجع الأداء قليلًا ليخيم الهدوى على بقية أحداث الشوط الأول.

فيما أضاع مهاجم ليفربول، البلجيكي ديفوك أوريجي فرص هدف محقق، بعدما وضع كرة طولية ارتدت بجوار القائم الأيسر لحارس ميتييلاند.

وحاول فريق ميتييلاند الضغط على الحارس الشاب للريدز كيليهير، إلا أن الأخير كان في الموعد ليتصدى لهجمات الفريق الدنماركي ويحافظ على نظافة شباكه خلال شوط المباراة الأول.

وقبل نهاية الشوط الأول، حرم حارس ميتييلاند نابي كيتا من تعزيز الهدف الثاني لفريق ليفربول.