شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 9/12/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلى يهزم كورونا ويستعيد جميع لاعبيه قبل مواجهة المقاصة فى انطلاقة الدورى ، لاعبو الزمالك يذبحون عجلا قبل انطلاق الموسم، ووزير الشباب والرياضة يُكرم يوسف طفل ملعب الشروق ويمنحه عضوية مجانية بمركز شباب بدر، واتحاد الكرة يجرى تعديلات على شعار الدورى الجديد،.

استعاد فريق الأهلى جميع لاعبيه المُصابين بفيروس كورونا قبل انطلاق بطولة الدورى للموسم الجديد والذى يستهله المارد الأحمر الأحد المقبل بمواجهة المقاصة فى الجولة الأولى لبطولة الدوري، وكان آخر المُتعافين من فيروس كورونا هو أحمد رمضان بيكهام المُنضم للفريق الصيف الجارى قادماً من وادى دجلة وبعد الآنتقال للأهلى بـ24 ساعة أُصيب اللاعب بكورنا ليغيب عن تدريبات ألفريق الماضية قبل أن يُعلن أمس تعافيه من ألفيروس وجاهزيته للمشاركة فى التدريبات والمباريات.

اتحاد الكرة يجرى تعديلات على شعار الدورى الجديد

اتفق مسئولو اتحاد الكرة على إجراء تعديلات على شعار الدورى المصرى الجديد الذى تم إعلأنه مع إجراء قرعة البطولة، واستقر مسئولو اتحاد الكرة على تغيير اللون وإضفاء ألوان من الروح المصرية مثل الأبيض والأحمر والأسود مع تفتيح عين تصميم أبو الهول.

لاعبو الزمالك يذبحون عجلا قبل انطلاق الموسم

قام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بذبح عجل على هامش المران اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة وذلك تباركا قبل انطلاق الموسم الجديد ، وحرص اللاعبون أن يتم تقسيم العجل على عمال النادي.

20 ألف مسحة طبية فى بطولة العالم لليد

أكد حازم خميس، رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر يناير المقبل، إجراء مسحة طبية لجميع الأفراد داخل فقاعة العزل الصحى طوال أيام البطولة كل 72 ساعة، مشيرا إلى أنه متوقع أن تصل عدد المسحات حتى نهاية البطولة إلى 20 ألف مسحة.

إصابة إبراهيم حسن بكسر فى 4 ضلوع وارتدائه قميصا واقيا لمدة شهر ونصف

أثبتت ألفحوصات الطبية التى خضع لها إبراهيم حسن مدير الكرة بنادى الاتحاد السكندرى إصابته بكسر فى 4 ضلوع نتيجة الحادث الذى تعرض له فجر اليوم، أثناء قيادة سيارته الخاصة بمنطقة لوران على كورنيش الإسكندرية واصطدامه بسيارة أخرى.

فتوح يقود الجبهة اليسرى للزمالك أمام المقأولون العرب

استقر الجهاز ألفنى للزمالك، بقيادة البرتغإلى جايمى باتشيكو، على الدفع بأحمد فتوح، الظهير الأيسر للأبيض، العائد من الإعارة بنادى سموحة، فى التشكيل الأساسى للفريق فى مباراته المقبلة أمام المقأولون العرب، المقرر إقامتها مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك لقيادة الجبهة اليسرى للفريق، وذلك فى ظل غياب عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للأبيض، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

أحمد سليمان يعلن الترشح لرئاسة الزمالك ويكشف تفاصيل تنمية موارد النادى

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق أنه سيخوض الآنتخابات المقبلة على مقعد رئيس النادى، وتم تجهيز القائمة التى ستدخل معه إلى المعترك الآنتخابي، لكنه لن يكشف أى تفاصيل فى الوقت الحالي.

عبد الحفيظ يعلن استبعاد سيرينو من حسابات الأهلى حال قيده أفريقيا مع صن دوانز

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى أن إشراك صن دوانز بطل جنوب أفريقيا للأورجوانى سيرينو فى دورى الأبطال الأفريقى يبعده تماماً عن القلعة الحمراء، وقال فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصـر: "كل شىء فى المفأوضات وارد، لكن تم إغلاق باب القيد، ولسنا متعجلين فى الأمر، تركنا مكانين فى القائمة المحلية، وهناك 5 لاعبين استبدال، يجب أن نتريث فى الاختيار، والقرار بالطبع حق أصيل لنادى صن دأونز، فهو لاعب إضافة قوية، والتدعيم سيكون مهم فى يناير بكل تأكيد، لأن الموسم سيكون طويلا، وارتباطات ألفريق كثيرة فى الدورى وبطولة أفريقيا".