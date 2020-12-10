شكرا لقرائتكم خبر عن فوزى الحناوى: لم أخطأ فى حق الأهلى و سموحة.. وانتقالى للاتحاد قانونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فوزى الحناوى لاعب فريق الإتحاد السكندرى، والذى وقع للفريق مؤخرا أنه عندما رحل من سموحة، رحل دون أزمات أو مشاكل ، بعقد جلسة مع أحمد سامى المدير الفنى للفريق ، و شرح له أنه لاعب حر.

وقال الحناوى فى تصريحات لليوم السابع أنه لم يتقاضى أى أموال من الفريق ولم يحصل على ملابس الموسم الجديد ، وطلبت اللعب كأساسى أو الرحيل ، قائلا " مخدتش مليم من سموحة ، ولا لبس جديد ، وبالبلدى كده زهقت من القعدة على الدكة " إلا أن المدير الفنى قال لى بالحرف الواحد لن أستطيع منحك الثقة فى اللعب أساسيا وعليك الإجتهاد فى التدرييات ، فقمت بوداع زملائى بالفريق ، و ذهبت بكل احترام لرئيس نادى الاتحاد السكندرى محمد مصيلحى ، و عرضت عليه أن ألعب للفريق السكندرى ، وتأكد من سلامة جميع الاجراءات قبل التوقيع ومن سلامة موقفى ، ووقعت بالفعل 5 سنوات .

وأضاف لاعب الأهلى السابق فى تصريحاته لليوم السابع " احترم مسئولو سموحة ولى معهم ذكريات جميلة ، وكذلك النادى الأهلى ، ولكن أنا لاعب دولى وأعشق اللعب للأندية الجماهيرية و اللعب تحت ضغط ، فالحناوى ليس بالموظف أو أن يوقع للأندية من أجل الأموال لذلك انتقلت لنادى الاتحاد صاحب الشعبية الكبيرة وأتمنى أن أكون عند حسن ظن حسام حسن و محمد مصيلحى وجماهير سيد البلد وأن أكون عند حسن ظنهم بى وموقفى السليم شاهد عليه وكيلى السابق احمد يحيى والذى اتصل به ارئيس الاتحاد السكندرى لضمان سلامة موقفى قبل التوقيع للاتحاد .