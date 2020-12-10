شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد جائزتين بين الأفضل في بطولة أفريقيا لناشئي السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رغم حصول منتخب ناشئين السلة على المركز الثالث فى منافسات البطولة الأفريقية تحت 18 سنة ، التى تقام بصالات ستاد القاهرة ، إلا أن الثنائى مهاب ياسر ، و مؤمن خيرى لاعبا المنتخب جاءا فى قائمة الأفضل بين لاعبي البطولة ، وحصلت مصر على جائزة اللعب النظيف، ونال مهاب ياسر جائزتي هداف البطولة وأفضل جناح، ونال مؤمن طارق خيري جائزتي أفضل صانع ألعاب وهداف الرميات الثلاثية.

وحصل بوراما كوليبالي لاعب منتخب مالي على جائزتي أفضل جناح وأفضل لاعب في البطولة، ونال السنغالي ابودينكو باجي جائزة أفضل لاعب متابعة.

وتوج منتخب مالي ببطولة كأس الأمم الأفريقية لناشئي كرة السلة دون 18 عاما، بعد فوزه على نظيره السنغال 82/80 في المباراة النهائية للبطولة، التي جرت بصالة 3 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، وتأهل الفريقين سويا لكأس العالم ، وحسم منتخب مصر، المركز الثالث بعد فوزه على غينيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتوجت مصر بالبطولة على مستوى الناشئات، بالفوز على منتخب مالي 68/63، في المباراة النهائية للبطولة، ووصل كلاهما لنهائيات كأس العالم

واستضافت مصر البطولة الأفريقية لناشئي وناشئات كرة السلة في الفترة من الثالث وحتى التاسع من الشهر الجاري، وتولى محمد فتحي وخالد القوصي عضوي مجلس إدارة اتحاد المصري لكرة السلة، إدارة تنظيم البطولة.