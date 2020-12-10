شكرا لقرائتكم خبر عن مالي تتوج بالبطولة الأفريقية لناشئي السلة بعد الفوز على السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج منتخب مالي ببطولة كأس الأمم الأفريقية لناشئي كرة السلة دون 18 عاما، بعد فوزه على نظيره السنغال 82/80 في المباراة النهائية للبطولة، التي جرت بصالة 3 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.

حفلت المباراة بالاثارة والمتعة حتى الثانية الأخيرة، تقدم المنتخب السنغالي في شوط اللقاء الأول 38/36، وقلب منتخب مالي الأوضاع في الفترة الثالثة ونجح في تسجيل 31 نقطة مقابل مقابل 18 لمنتخب السنغال الذي كافح في الفترة الرابعة حتى الثانية الأخيرة، لكن منتخب مالي استطاع التتويج باللقب، بعد تأهل المنتخبين لكأس العالم.

وحسم منتخب مصر، المركز الثالث بعد فوزه على غينيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ، .وتوجت مصر بالبطولة على مستوى الناشئات، بالفوز على منتخب مالي 68/63، في المباراة النهائية للبطولة

واستضافت مصر البطولة الأفريقية لناشئي وناشئات كرة السلة في الفترة من الثالث وحتى التاسع من الشهر الجاري، وتولى محمد فتحي وخالد القوصي عضوي مجلس إدارة اتحاد المصري لكرة السلة، إدارة تنظيم البطولة.