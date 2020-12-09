شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم «جمباز» الزمالك بعد التتويج بكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، بتكريم ناشئي لعبة الجمباز الايقاعي، تحت سن ٦ و٨ و١٠ سنوات، ولك عقب فوزهم بكأس مصر للموسم 2020/2021، بمجموع ٤٠ ميدالية بواقع «٢٩ ذهبية و١١ فضية». وتعد هذه المشاركة الاولي لفرق النادي في هذه اللعبة وجاءت نتائج الفرق في البطولة على النحو التالي: حصل مواليد 2015 على ٧ ميداليات ذهبية. فريق مواليد ٢٠١٤، حصد ٥ ميداليات ذهبية، وجروب ب، ٦ ميداليات فضية. فريق مواليد ٢٠١٣، حصد ٦ ميداليات ذهبية، وجروب ب، ٥ ميداليات فضية. فريق مواليد ٢٠١٢، حصد ١١ ميدالية ذهبية. ويتكون تشكيل الجهاز الفني والإداري للجمباز الايقاعي من كل من: - حسام الدين سيد، مشرف نشاط رياضي.

- غادة صفوت، مشرفة نشاط رياضي .

- اوليجا كودرينا، المدير الفني للايقاعي .

- سارة هاني، المدرب العام للايقاعي .

- بسنت أسامة، مدربة ايقاعي .

- تسنيم طارق، مدربة ايقاعي .

- هند محمد، مدربة ايقاعي .

- ياسمين سيد، مدربة ايقاعي .

- ياسمين عبدالغفار، مدربة ايقاعي .

- محمد ابراهيم مدرب باليه. الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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