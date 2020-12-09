شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الكرة بالزمالك تطمئن على محمد عبدالشافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى محمد عبدالشافي، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حصة تأهيلية بجيمانيزيوم النادي على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وجاء ذلك ضمن البرنامج التجهيزي الموضوع له من أجل العودة للتدريبات خلال الفترة القادمة ، وذلك علي خلفية العملية الجراحية التي خضع لها بسبب كسر في الترقوة.

وحرص أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة، وأيمن يونس رئيس لجنة الكرة، في وجود عبدالحليم علي مدير الكرة، على الحديث مع اللاعب داخل ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، والاطمئنان على حالته وسير البرنامج التجهيزي الموضوع للاعب، حيث اطمئنوا من خلاله على سير الأمور وتحسن حالته .