شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوج ببطولة الجزيرة المفتوحة للكروكيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الثنائي أحمد نصر وياسر سيد، إنجازا جديدا لأسرة الكروكيه بنادي الزمالك، بعدما توج الثنائي بالمركز الأول عقب الفوز على نادي هليوبوليس بالمباراه النهائية.
وأشاد احمد ميهوب المدير الفني لاسره الكروكيه بأداء لاعبي الزمالك في البطوله والتي شارك بها 64 لاعبا وتفوق لاعبا الزمالك بجميع المباريات التي أقيمت على ملاعب نادي الجزيره وشارك فيها مع الزمالك كل من: الصيد والزهور وهليوبوليس والجزيرة والمعادى.
يذكر أن اللاعب احمد نصر حصل على العديد من الميداليات بالبطولات الدولي.. بينما سيد ياسر انضم للفريق هذا الموسم وقد حصل على المركز الثاني ببطوله العالم.
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