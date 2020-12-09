شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: الحسيني منسقًا لذوي الهمم بالوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ضم محمد الحسيني، أحد متلازمي الداون، منسقا لأنشطة وشؤون ذوي الهمم بالوزارة، وقرر منحه عضوية الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية، كما قرر ضمه لمكتب ذوي الهمم والقدرات الخاصة بوزارة الشباب والرياضة، وإشراكه بمتطوعي الوزارة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الوزارة بذوي القدرات والهمم، مؤكداً وجود مشروعات تحرص الوزارة على إدماجهم بها ومشاركاتهم المكثفة مع نشء مصر وشبابها في مختلف القطاعات وجميع المحافظات .