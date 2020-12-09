شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين أيمن يونس ومصطفى فتحي في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، جلسة مع مصطفى فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، خلال الأيام القليلة الماضية.
وجاءت جلسة أيمن يونس مع مصطفى فتحي للتأكيد له على أن مسؤولي الزمالك يعولوا عليه خلال الموسم الجاري بشكل كبير، على أن يحصل على فرصته كاملة في المشاركة مع القلعة البيضاء لاستعادة مستواه المعهود.
يذكر أن مصطفى فتحي كان قد طلب الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة من أجل الحصول على فرصة المشاركة بشكل مستمر.
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