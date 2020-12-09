شكرا لقرائتكم خبر عن سان جيرمان يكتسح باشاك شهير بخماسية ويتأهل لدور الـ16 لدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي لدور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا، بعد فوزه الساحق على ضيفه فريق باشاك شهير التركى، بنتيجة 5- 1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «حديقة الإمراء»، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، عن المجموعة الثامنة، من البطولة.

استأنفت المباراة، بداية من الدقيقة الرابعة عشر، بعد إيقافها أمس الثلاثاء، نتيجة تعرض بيير ويبو مساعد مدرب باشاك شهير التركي، لإساءة عنصرية من قبل الحكم الرابع الروماني سيبستيان كولتيسكو، بعد تمسك فريق باريس سان جيرمان وباشاك شهير بعدم خوض المباراة بعد واقعة العنصرية.

وتصدر فريق باريس سان جيرمان، ترتيب المجموعة الثامنة، برصيد 12 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة عن لايبزيج الألماني، الذي يتساوى معه في عدد النقاط، بينما جاء مانشستر يونايتد، في المركز الثالث، برصيد 9 نقاط، وسيذهب للعب بالدوري الأوروبي، وأخيرا باشاك شهير، برصيد 3 نقاط.