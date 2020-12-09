شكرا لقرائتكم نجم الزمالك السابق يعتذر عن التواجد في اللجنة بسبب فاروق جعفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد مصطفى نجم الزمالك الأسبق وعضو لجنة الحكماء فى الزمالك، أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أخبره خلالها باعتذاره عن التواجد فى اللجنة بسبب اعتراضه على وجود فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق فى لجنة الكرة بالنادى.

وقال أحمد مصطفى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": أرفض أنا وفهمى عمر ومحمد عامر تواجد فاروق جعفر فى لجنة الكرة، وأبلغنا وزير الرياضة باعتراضنا وأننا لا نقبل العمل فى ظل وجود فاروق جعفر فى النادي، مضيفا أنه أشتكى أيضا من تجاهل اللجنة المؤقتة التى تدير النادى ولجنة الكرة، أعضاء لجنة الحكماء فى أى قرار يخص النادى، ولا يتم مشورتهم فى أى أمور تخص النادى أو فريق الكرة.

وأضاف أحمد مصطفى، أن وزير الرياضة تجاهل الرد على اتصالاته خلال الأيام الماضية لحسم الأمر سواء قبول الاعتذار أو الاستمرار فى عملهم مع تعديل الأوضاع بين اللجنة واللجان الأخرى داخل الزمالك.

من ناحية أخرى، قام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بذبح عجل على هامش المران اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة وذلك تباركا قبل انطلاق الموسم الجديد، وحرص اللاعبون أن يتم تقسيم العجل على عمال النادي.

وخاض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مرانا قويا اليوم فى اطار استعدادات الفريق لمباراة المقاولون العرب المقرر اقامتها السبت المقبل فى الأسبوع الأول من الدورى.

حرص عمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على وضع برنامج تأهيلى للثلاثى محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد أبوجبل ومحمد عواد، وجاءت الفقرة التأهيلية قوية، أعقبها بعض الأمور الفنية.

وعقب ذلك شارك الثلاثى فى الفقرات الفنية بصحبة اللاعبين، وظهروا بشكل قوى وجاهزية للفترة المقبلة.

وفى سياق مختلف وضع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك برنامجا تأهيليا خاصا للمدافع محمد عبدالغني، وذلك على هامش المران اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وفضل الجهاز الفنى اكتفاء اللاعب بهذا البرنامج خلال مران اليوم، لرفع معدل اللياقة لديه، كذلك أداء بعض التدريبات التأهيلية والبدنية بجيمانيزيوم النادي، ومن المقرر أن ينتظم عبدالغنى بشكل طبيعى مع زملائه غدا، فى التدريبات الجماعية.