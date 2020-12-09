شكرا لقرائتكم باتشيكو: أتحمل مسئولية خسارة افريقيا.. والونش الأفضل في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، أن الأهلي عاني في مباراته أمام طلائع الجيش بنهائي الكأس مثلنا بسبب المجهود البدني رغم أنه لعب أمام 10 لاعبين في نهاية المباراة ووصل إلى أشواط إضافية وركلات ترجيح بخلاف أنه لعب غالبية مباريات الدور الثاني بأريحية كبيرة.

قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "تأثرنا هجوميا مع غياب أوباما وعبد الله جمعة ومع كل احترام لمحمود علاء وعبد الغني وعبد السلام الونش كان الأفضل والأكثر جاهزية للعب في نهائي افريقيا واستقبلنا 5 أهداف في 8 مباريات شارك فيها الونش بينما استقبلنا 5 أهداف في مباراتين غاب عنهما الونش".

استرسل: "الجميع كان يتوقع إشراكي لكاسونجو في نهائي إفريقيا ولكن فضلت اشراك شيكابالا لتقوية العمق والتركيز في الكرات الثابتة ولكن الأمور لم تسير كما خططنا لها، كما أن اوناجم لم يكن يتدرب قبل نهائي إفريقيا ولم يؤدي الاستشفاء بشكل كافي وهو ما حدث بعد إصابته في مباراة طلائع الجيش".

شدد: "انا أتحمل المسئولية بعد الخسارة بنهائي افريقيا، ومتفهم وأي فريق يشعر بغياب 3 لاعبين أساسيين بالتأكيد سيتأثر بافتقادهم، وكورونا أضرتنا بعد حرماننا من 3 لاعبين مهمين في النهائي".