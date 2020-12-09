شكرا لقرائتكم باتشيكو: وصافة الدوري تسببت في استهلاك لاعبي الزمالك قبل نهائي إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، أنه رحل عن الزمالك في الولاية الأولى بسبب سوء تفاهم وعملت مع ناس لديهم إمكانيات كبيرة وارتبطت بنادي الزمالك ولهذا السبب وافقت على العودة لتدريب الزمالك، رغم أنه وصلتني دعوات من أندية مصرية أخرى ولكني ل ألبي هذه الدعوات.

قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "منذ شهرين ونصف عندما وافقت على تدريب الزمالك أكثر ما كان يشغلني هو معرفة حالة الفريق ورأيت فريق قوي ولاعبين مميزين ولكن كان يوجد عدم توازن على بعض المستويات ورأيت أنني أستطيع تحسين الفريق وبالفعل تمكنت من تحسين بعض الأمور مع احترامي لكل المدربين الذين سبقوني".

أكمل: "ركزت على العمل أكثر على الجانب الدفاعي وكنا محتاجين أن يكون هناك تكتل دفاعي واستطعنا تنفيذها وكان لدينا كل مباراة كمباراة نهائية للحفا على المركز الثاني وحافنا عليه بعد معاناة كبيرة من غيابات وإصابات زكان من المهم الحفا على الفريق في بطولة إفريقيا".

أردف: "كان هناك استهلاك كبير للاعبي الزمالك في بطولة افريقيا لأنه كان ينافسنا بيراميدز على المركز الثاني ولكن الأهلي فرق كثيرا بالنقاط وهو ما ساعده على اراحة لاعبيه الأساسيين وتطبيق التدوير بين لاعبيه".

استطرد: "قدمنا مباراة ممتاز أمام الرجاء لأننا حصلنا على راحة أسبوع قبل المباراة وهو ما مكننا من التحضير الجيد للمباراة، وأوباما لاعب مبتكر جدا وفقدنا خدمات أحسن مدافع في مصر هو الونش وافتقدنا عبد الله جمعة الذي يقدم مستويات طيبة في الدفاع والهجوم وخسرنا التوازن وعناصر الفوز التي كانت عندنا، واللاعبين الآخرين لعبوا بشكل جيد".

شدد: "فترة الراحة التي حصل عليها الزمالك قبل نهائي إفريقيا أثرت علينا بعد تأجيل المباراة أكثر من مرة بسبب إصابات لاعبي الرجاء بكورونا وتأثرنا بنهائي إفريقيا في مباراة نصف نهائي الكأس أمام طلائع الجيش".

واصل: "لعبنا بشكل جيد في نهائي إفريقيا وأهنئ الأهلي على فوزه بدوري أبطال إفريقيا ولكن نحن نقدر كرة القدم المصرية ومن العدل أن نقول أن فوز الأهلي كان صعب لأن ابتدينا المباراة بالتأخر 1 / 0 وتعادلنا والإحصائيات كانت أفضل لنا ولاعبينا كانوا أبطال ولي الشرف أن أعمل مع هذه المجموعة".

أضاف: " لاعبو الزمالك تأثروا بالهزيمة من الأهلي في نهائي افريقيا أمم الأهلي لذا لم يظهروا بشكل جيد في مباراة طلائع الجيش، بخلاف السفر لخوض المباراة خارج المباراة".