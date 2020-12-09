موعد مباراة الاهلي ونهضة بركان في السوبر الافريقي كان محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة إتحاد الكرة قد أعلن مؤخراً أن بطولة السوبر الافريقي ستقام يوم 10 ديسمبر الجاري بالقاهرة وهي التصريحات التى أكدها اكثر من سمئول بإتحاد الكرة وأبرزهم عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لأدارة إتحاد الكرة ، قبل أن يؤكد مصدر أن الكاف سيُعلن خلال ساعات إقامة المباراة يوم 18 ديسمبر بإستاد القاهرة ملعب بطل دوري الأبطال أفريقيا.

موعد مباراة الاهلي ونهضة بركان في السوبر الافريقي

موعد مباراة الاهلي ونهضة بركان في السوبر الافريقي حيث خوض مباراة السوبر الافريقي بالقاهرة وطالب بإقامتها بقطر حسبما سبق وأعلن الكاف وهو ما رفضه الاهلي الذي تمسك بإقامة السوبر الافريقي على ملعب بطل دوري الأبطال الأفريقي.

موعد مباراة الاهلي ونهضة بركان في السوبر الافريقي



موعد مباراة الاهلي ونهضة بركان في السوبر الافريقي موعد مباراة الاهلي ونهضة بركان في السوبر الافريقي حيث أكد كتابى حسين المتحدث الرسمى لفريق نهضة بركان المغربى، والذى من المقرر أن يواجه النادى الأهلى فى مباراة السوبر الأفريقى، باعتباره بطل الكونفدرالية، فيما توج الأهلى بدورى الأبطال، أن إدارة الفريق المغربى لا تتمسك بخوض اللقاء على أرض محايدة بعد قرار الكاف بإقامته فى مصر. موعد مباراة الاهلي ونهضة بركان في السوبر الافريقي حيث أكد كتابى حسين المتحدث الرسمى لفريق نهضة بركان المغربى، والذى من المقرر أن يواجه النادى الأهلى فى مباراة السوبر الأفريقى، باعتباره بطل الكونفدرالية، فيما توج الأهلى بدورى الأبطال، أن إدارة الفريق المغربى لا تتمسك بخوض اللقاء على أرض محايدة بعد قرار الكاف بإقامته فى مصر.

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الافريقي موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الافريقي وكشف مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن الاتحاد لم يتلقى اى مراسلات حتى الان بموعد مباراة الأهلى المصرى بطل دورى أبطال إفريقيا ونهضة بركان المغربى بطل الكونفدرالية فى السوبر الأفريقى للموسم الجارى.