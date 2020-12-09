شكرا لقرائتكم مهاجم أجنبى.. ملف يتصدر الأحداث في الأهلى بين موسيمانى ولجنة التخطيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتصدر ملف المهاجم الجديد مناقشات الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى مع لجنة التخطيط بناديه، فى ظل وجود رغبة بالتعاقد مع مهاجم أجنبى جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم هجوم الفريق فى الموسم الجديد، ولازالت مفاوضات الأهلى من الأورجوانى جاستن سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقى مستمرة رغم غلق باب القيد المحلى، وتُخطط إدارة الأهلى لضم اللاعب خلال الميركاتو الشتوى المقبل، المقرر انطلاقه نهاية شهر يناير المقبل ومن ثم قيده فى أفريقيا ليستطيع المشاركة مع الفريق الأحمر فى كأس العالم للأندية باليابان المقرر اقامته فى الفترة من 1 فبراير إلى 11 فبراير المقبل.

وتوصل الأهلى لاتفاق مع سيرينو ووكيله وكذلك مع ناديه صن داونز، والذى رفض بيع اللاعب للأهلى خلال فترة الانتقالات المنقضية بسبب الحاجة لخدماته من ناحية ولعدم التوصل لاتفاق مادى وقتها من ناحية أخرى، حيث اشترط صن داونز الحصول على 5 ملايين دولار لبيع اللاع فى الوقت الذى عرضت الإدارة الحمراء 2 مليون دولار فقط.

ويعد سيرينو المهاجم الأجنبى الوحيد المطلوب من قبل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، فى الوقت الذى وعدت إدارة الأهلى المدرب الحائز على بطولة دورى أبطال أفريقيا بفتح خزائن النادى لضم مهاجم سوبر لتدعيم صفوف الفريق فى كأس العالم للأندية، سواء كان سيرينو أو مهاجم آخر على نفس المستوى، كما دخل لابا كودجا مهاجم العين الإماراتى دائرة اهتمام الأهلى تحسباً لفشل صفقة سيرينو حيث لاقى اللاعب قبولاً كبيراً لدى لجنة التخطيط بالنادي.