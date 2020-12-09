شكرا لقرائتكم خبر عن حكماء الزمالك تشكو لوزير الرياضة من تواجد فاروق جعفر فى لجنة الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد أحمد مصطفي نجم الزمالك الأسبق وعضو لجنة الحكماء في الزمالك ، أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أخبره خلالها باعتذاره عن التواجد في اللجنة بسبب اعتراضه علي وجود فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق في لجنة الكرة بالنادى.

وقال أحمد مصطفي في تصريح خاص لـ " الخليج 365 " : ارفض انا وفهمي عمر ومحمد عامر تواجد فاروق جعفر في لجنة الكرة ، وابلغنا وزير الرياضة باعتراضنا واننا لا نقبل العمل في ظل وجود فاروق جعفر في النادي، مضيفا انه اشتكي أيضا من تجاهل اللجنة المؤقتة التي تدير النادي ولجنة الكرة ، أعضاء لجنة الحكماء في أي قرار يخص النادي ، ولا يتم مشورتهم في أي أمور تخص النادي او فريق الكرة.

وأضاف احمد مصطفي أن وزير الرياضة تجاهل الرد علي اتصالاته خلال الأيام الماضية لحسم الامر سواء قبول الاعتذار او الاستمرار في عملهم مع تعديل الأوضاع بين اللجنة واللجان الأخرى داخل الزمالك.

من ناحية أخري قام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بذبح عجل على هامش المران اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة و ذلك تباركا قبل انطلاق الموسم الجديد ، وحرص اللاعبون أن يتم تقسيم العجل علي عمال النادي.

وخاض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مرانا قويا اليوم في اطار استعدادات الفريق لمباراة المقاولون العرب المقرر اقامتها السبت المقبل في الأسبوع الأول من الدورى.

حرص عمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على وضع برنامج تأهيلي للثلاثي محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد أبوجبل ومحمد عواد، وجاءت الفقرة التأهيلية قوية، أعقبها بعض الأمور الفنية.

وعقب ذلك شارك الثلاثي في الفقرات الفنية بصحبة اللاعبين، وظهروا بشكل قوي وجاهزية للفترة المقبلة.

وفي سياق مختلف وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا تأهيليا خاصا للمدافع محمد عبدالغني، وذلك على هامش المران اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وفضل الجهاز الفني اكتفاء اللاعب بهذا البرنامج خلال مران اليوم، لرفع معدل اللياقة لديه، كذلك آداء بعض التدريبات التأهيلية والبدنية بجيمانيزيوم النادي، ومن المقرر أن ينتظم عبدالغني بشكل طبيعي مع زملائه غدا، في التدريبات الجماعية.