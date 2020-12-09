شكرا لقرائتكم خبر عن كودجا وبواليا بدائل سيرينو فى الأهلي بالانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع مسئولو النادي الأهلي بديلين لتدعيم هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حال فشل التعاقد مع الأورجوياني جاستن سيرينو مهاجم صن داونز الجنوب افريقي، ووضعت إدارة الأهلي لابا كودجا مهاجم العين الإماراتي ووالتر بواليا هداف الجونة كأفضل بديلين حال عدم النجاح في انهاء صفقة سيرينو الذي يعد المطلوب رقم واحد من الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي.

ويتصدر ملف المهاجم الجديد مناقشات الجنوب افريقي بيتسو موسيماني مع لجنة التخطيط بناديه في ظل وجود رغبة بالتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم هجوم الفريق في الموسم الجديدن ولازالت مفاوضات الأهلى من الأورجوانى جاستن سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقي مستمرة رغم غلق باب القيد المحلى، وتُخطط إدارة الأهلى لضم اللاعب خلال الميركاتو الشتوى المقبل، المقرر انطلاقه نهاية شهر يناير المقبل ومن ثم قيده فى أفريقيا ليستطيع المشاركة مع الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية باليابان المقرر اقامته في الفترة من 1 فبراير إلى 11 فبراير المقبل.

وتوصل الأهلى لاتفاق مع سيرينو ووكيله وكذلك مع ناديه صن داونز، والذي رفض بيع اللاعب للأهلي خلال فترة الانتقالات المنقضية بسبب الحاجة لخدماته من ناحية ولعدم التوصل لاتفاق مادي وقتها من ناحية أخرىن حيث أشترط صن داونز الحصول على 5 ملايين دولار لبيع اللاع في الوقت الذي عرضت الإدارة الحمراء 2 مليون دولار فقط.