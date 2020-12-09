شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 9/12/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الأهلى يهزم كورونا ويستعيد جميع لاعبيه قبل مواجهة المقاصة فى انطلاقة الدورى

استعاد فريق الأهلي جميع لاعبيه المُصابين بفيروس كورونا قبل انطلاق بطولة الدوري للموسم الجديد والذي يستهله المارد الأحمر الأحد المقبل بمواجهة المقاصة في الجولة الأولى لبطولة الدوري، وكان آخر المُتعافين من فيروس كورونا هو أحمد رمضان بيكهام المُنضم للفريق الصيف الجاري قادماً من وادي دجلة وبعد الانتقال للأهلى بـ24 ساعة أُصيب اللاعب بكورنا ليغيب عن تدريبات الفريق الماضية قبل أن يُعلن أمس تعافيه من الفيروس وجاهزيته للمشاركة في التدريبات والمباريات.

اتحاد الكرة يجرى تعديلات على شعار الدورى الجديد

اتفق مسئولو اتحاد الكرة على إجراء تعديلات على شعار الدورى المصرى الجديد الذى تم إعلانه مع إجراء قرعة البطولة، واستقر مسئولو اتحاد الكرة على تغيير اللون وإضفاء ألوان من الروح المصرية مثل الأبيض والأحمر والأسود مع تفتيح عين تصميم أبو الهول.

20 ألف مسحة طبية فى بطولة العالم لليد

أكد حازم خميس، رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر يناير المقبل، إجراء مسحة طبية لجميع الأفراد داخل فقاعة العزل الصحى طوال أيام البطولة كل 72 ساعة، مشيرا إلى أنه متوقع أن تصل عدد المسحات حتى نهاية البطولة إلى 20 ألف مسحة.

إصابة إبراهيم حسن بكسر فى 4 ضلوع وارتدائه قميصا واقيا لمدة شهر ونصف

أثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها إبراهيم حسن مدير الكرة بنادى الاتحاد السكندرى إصابته بكسر فى 4 ضلوع نتيجة الحادث الذى تعرض له فجر اليوم، أثناء قيادة سيارته الخاصة بمنطقة لوران على كورنيش الإسكندرية واصطدامه بسيارة أخرى.

فتوح يقود الجبهة اليسرى للزمالك أمام المقاولون العرب

استقر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، على الدفع بأحمد فتوح، الظهير الأيسر للأبيض، العائد من الإعارة بنادى سموحة، فى التشكيل الأساسى للفريق فى مباراته المقبلة أمام المقاولون العرب، المقرر إقامتها مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك لقيادة الجبهة اليسرى للفريق، وذلك فى ظل غياب عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للأبيض، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

أحمد سليمان يعلن الترشح لرئاسة الزمالك ويكشف تفاصيل تنمية موارد النادى

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق أنه سيخوض الانتخابات المقبلة على مقعد رئيس النادى، وتم تجهيز القائمة التي ستدخل معه إلى المعترك الانتخابي، لكنه لن يكشف أي تفاصيل في الوقت الحالي.

عبد الحفيظ يعلن استبعاد سيرينو من حسابات الأهلى حال قيده أفريقيا مع صن دوانز

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلى أن إشراك صن دوانز بطل جنوب أفريقيا للاورجوانى سيرينو فى دوري الأبطال الأفريقى يبعده تماماً عن القلعة الحمراء، وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصـر: "كل شىء في المفاوضات وارد، لكن تم إغلاق باب القيد، ولسنا متعجلين في الأمر، تركنا مكانين في القائمة المحلية، وهناك 5 لاعبين استبدال، يجب أن نتريث في الاختيار، والقرار بالطبع حق أصيل لنادي صن داونز، فهو لاعب إضافة قوية، والتدعيم سيكون مهم في يناير بكل تأكيد، لأن الموسم سيكون طويلا، وارتباطات الفريق كثيرة في الدوري وبطولة أفريقيا".