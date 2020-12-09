شكرا لقرائتكم خبر عن يارا وهاجر.. ناشئات سلة مصر يحصدن الألقاب الفردية في البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نالت يارا حسين لاعبة منتخب ناشئات كرة السلة تحت 18 سنة ، لقب أحسن لاعبة في البطولة الأفريقية للناشئات ، التى تقام بصالات ستاد القاهرة ، واختتمت اليوم ، كما فازت بلقب أفضل لاعبة إرتكاز، وحصلت زميلتها هاجر حسين على لقب أفضل صانع ألعاب فى البطولة .

ونال الجوائز الآخرى ضمن أفضل 5 لاعبات بالبطولة ،ديارا عيسي سيسيكو "مالي"- خديجة فايا "السنغال"- ديوما بيرث "مالي".

وتوج ناشئات مصر دون 18 عاما ببطولة أفريقيا، بالفوز على منتخب مالي 68/63، في المباراة النهائية للبطولة ، بعد مباراة ملحمية، إذ نجحن في الخروج بالشوط الأول بنتيجة 34/33، وواصلن التفوق في الفترة الثالثة، وعادل منتخب مالي الكفة وتقدم في بعض أوقات الفترة الرابعة، لكن ناشئات مصر نجحن في اللحظات الأخيرة من حسم الأمور لصالحهن 68/63 ليتوجن باللقب.

ويتولى القيادة الفنية لمنتخب الناشئات، شريف عزمي مديرا فنيا، ويعاونه مصطفي هدهود ومصطفي فكري وماجد سلامة وأحمد الجزار ، وتترأس البعثة، الكابتن رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

واستضافت مصر البطولة الأفريقية لناشئي وناشئات كرة السلة في الفترة من الثالث وحتى التاسع من الشهر الجاري، وتولى محمد فتحي وخالد القوصي عضوي مجلس إدارة اتحاد المصري لكرة السلة، إدارة تنظيم البطولة.