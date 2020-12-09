شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهن الرياضية يتفقد المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبلت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات النادو المصري ، الدكتور فتحي ندا النقيب العام للمهن الرياضية والوفد المرافق من كليات جامعة المنصورة وكفر الشيخ وطنطا، حيث استمع لشرح وافٍ عن نشاط المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات وعلاقتها بالوكالة الدولية والمنظمات الدولية الخارجية بالاضافة الى تواجد المنظمة بالاحداث الرياضية التي ستقام علي ارض مصر.

وكان في استقبال نقيب المهن الرياضية والوفد المرافق له ، الدكتور اسامة غنيم الرئيس التنفيذي للمنظمة والدكتورة هانم امير المدير العام وجميع العاملين في المنظمة.