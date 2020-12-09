شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. ذبح عجل وبرنامج تأهيل لروقا ومشاركة الونش أبرز ملامح تدريب الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

خاض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مرانا قويا اليوم في اطار استعدادات الفريق لمباراة المقاولون العرب المقرر اقامتها السبت المقبل في الأسبوع الأول من الدورى.

وقام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بذبح عجل على هامش المران اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة و ذلك تباركا قبل انطلاق الموسم الجديد ، وحرص اللاعبون أن يتم تقسيم العجل علي عمال النادي.

كما حرص عمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على وضع برنامج تأهيلي للثلاثي محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد أبوجبل ومحمد عواد، وجاءت الفقرة التأهيلية قوية، أعقبها بعض الأمور الفنية.

وعقب ذلك شارك الثلاثي في الفقرات الفنية بصحبة اللاعبين، وظهروا بشكل قوي وجاهزية للفترة المقبلة.

وفي سياق مختلف وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا تأهيليا خاصا للمدافع محمد عبدالغني، وذلك على هامش المران اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وفضل الجهاز الفني اكتفاء اللاعب بهذا البرنامج خلال مران اليوم، لرفع معدل اللياقة لديه، كذلك آداء بعض التدريبات التأهيلية والبدنية بجيمانيزيوم النادي، ومن المقرر أن ينتظم عبدالغني بشكل طبيعي مع زملائه غدا، في التدريبات الجماعية.

كما انتظم محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية اليوم بملعب عبداللطيف أبورجيلة، جاء ذلك عقب حصوله على راحة خلال التدريبات السابقة بقرار من باتشيكو المدير الفني للفريق، وظهر اللاعب بشكل قوي وجاهزية فنية، استعدادا للفترة المقبلة.

فيما أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، والتي خضع لها المهاجم عمر السعيد، جاءت سلبية.

وأضاف أسامة في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية أخرى للاطمئنان عليه ومن ثم سينتظم بعدها في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي .

فيما أدى محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حصة تأهيلية بملعب عبداللطيف أبورجيلة، ضمن البرنامج العلاجي والتجهيزي الموضوع للاعب للتعافي والعودة للمشاركة في التدريبات، وأدى اللاعب تدريبات بالركض حول الملعب، كذلك بعض الأمور التأهيلية والبدنية الأخرى، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة.

وحرص باتشيكو المدير الفني للفريق على الحديث مع روقا بشكل سريع في وجود محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، للاطمئنان على حالة اللاعب والأمور الخاصة بتأهيله تمهيدا للعودة للتدريبات .

ومن جانبه طمأن اللاعب مدربه على سير البرنامج بشكل طيب، كذلك أكد الطبيب أن روقا يؤدي البرنامج الموضوع له بشكل ممتاز، وأن عودته باتت قريبة للانخراط مع زملائه بالتدريبات.

كما حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وذلك في حضور عبدالحليم علي مدير الكرة.

وجاءت الجلسة تحفيزية، حيث تم خلالها إيصال رسائل تحفيز وثقة من جانب باتشيكو للجميع مؤكدا لهم ثقته فيهم كمجموعة قادرة على الفوز وتحقيق المطلوب منهم.

كما تحدث مدير الكرة عبدالحليم علي ، مع اللاعبين في اطار الدعم والمساندة ومؤكدة علي توفير كافة سبل الدعم وتوفير كل المناخ ، لتحقيق الأهداف و الطموحات الفترة المقبلة.



الونش



امام عاشور



باتشيكو



تدريب الزمالك



جنش



حازم امام



حميد أحداد



روقا



شيكابالا



طارق حامد



محمد عواد