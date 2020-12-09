شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية للدخان يحقق فوزه الثالث بالمظاليم على الإعلاميين ويتربع على قمة مجموعته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق الشرقية للدخان نتائجه الرائعة بدورى القسم الثانى محققا فوزه الثالث على التوالي بهدف مقابل للاشئ على الإعلاميين محلقا في صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط ، في الوقت الذى حقق فيه تليفونات بنى سويف الفوز على ملعبه بهدفين مقابل للاشئ على كيما أسوان .
وعلى ملعبه بنجح حمادى استطاع الألومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف تحقيق فوزه الأول بالمسابقة على حساب ديروط بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ، كما حقق قنا الصاعد حديثا للقسم الثانى فوزا غاليا خارج ملعبه على أسمنت أسيوط بهدفين مقابل هدف ، كما حقق بترول أسيوط الفوز خارج ملعبه أيضا على سوهاج بهدف مقابل للاشئ .
في الوقت نفسه حقق المنيا فوزا غاليا على طهطا بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثانى للمجموعة ، كما حقق شبان قنا بقيادة كمال الزين فوزا غاليا على بنى سويف بهدفين مقابل هدف ، وحقق مركز شباب سمسطا الفوز على الفيوم بهدف مقابل للاشئ .
كانت هذه تفاصيل خبر الشرقية للدخان يحقق فوزه الثالث بالمظاليم على الإعلاميين ويتربع على قمة مجموعته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.