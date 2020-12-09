شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية للدخان يحقق فوزه الثالث بالمظاليم على الإعلاميين ويتربع على قمة مجموعته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق الشرقية للدخان نتائجه الرائعة بدورى القسم الثانى محققا فوزه الثالث على التوالي بهدف مقابل للاشئ على الإعلاميين محلقا في صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط ، في الوقت الذى حقق فيه تليفونات بنى سويف الفوز على ملعبه بهدفين مقابل للاشئ على كيما أسوان .

وعلى ملعبه بنجح حمادى استطاع الألومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف تحقيق فوزه الأول بالمسابقة على حساب ديروط بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ، كما حقق قنا الصاعد حديثا للقسم الثانى فوزا غاليا خارج ملعبه على أسمنت أسيوط بهدفين مقابل هدف ، كما حقق بترول أسيوط الفوز خارج ملعبه أيضا على سوهاج بهدف مقابل للاشئ .

في الوقت نفسه حقق المنيا فوزا غاليا على طهطا بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثانى للمجموعة ، كما حقق شبان قنا بقيادة كمال الزين فوزا غاليا على بنى سويف بهدفين مقابل هدف ، وحقق مركز شباب سمسطا الفوز على الفيوم بهدف مقابل للاشئ .