شكرا لقرائتكم خبر عن عصام مرعى: حمزة المثلوثي صفقة مميزة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى عصام مرعي نجم الزمالك السابق أن الزمالك يملك لاعبين على أعلى مستوى ولديه قوام أساسي مميز ، ومن الأفضل توجيه المبالغ التي يصرفها لتجديد عقود اللاعبين وصرف مسحقاتهم بدلا من ابرام صفقات جديدة لا يحتاجها الفريق.

قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "الزمالك يحتاج لاعب وسط ليكون بديل لطارق حامد خاصة مع طول سابقة الدوري وكذلك يحتاج بديل ليوسف أوباما وكذلك مركز رأس الحربة للعب بجوار مصطفى محمد".

شدد: "عمر السعيد يحتاج تدريب إضافية لو مرتين أو ثلاثة يوميا واستنفار قوته ولابد من شعوره بالاهتمام من أجل رفع مستواه".

تابع: "ياريت منقعدش نعلق شماعات على حاجة مينفعش الزمالك مياخدش دوري 5 سنين اه الزمالك بيتظلم ولكن الاهلي وانبي وغيره من الاندية بتتظلم برضه وان كان الزمالك بيتظلم شوية اكتر منهم ولكن لازم نعرف انه فيه اخطاء محتاجة تتصلح".

أوضح: "حمزة المثلوثي صفقة مميزة للزمالك ولاعب جوكر يجيد اللعب في الجبهة اليمنى وقلب الدفاع"، مضيفا: "الزمالك مطالب بالتركيز على الفوز بلقب الدوري والبطولة الإفريقية من بداية الموسم لاسيما أن الفريق يغيب عن التتويج بالدوري من 2015 وبدوري الأبطال من 2002".