شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يخضع لتحاليل " رابيد تيست" قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يخضع غداً الخميس، فى تمام الثانية ظهرا الفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى والجهازالفنى و الطبى والادارى واللاعبين وعمال إلى تحاليل رابيد تيست قبل السفر الجمعة للدخول فى معسكر مغلق استعداد لاولى مباريات الدورى العام امام بيراميدز فى الاسبوع الاول من الدورى العام.

من المنتظر أن يغادر الفريق الاسكندريه عقب التدريب ودخول 22 لاعب بمعسكر الفريق وتأكد غياب حسام عاشور و عمر الميدانى و خالد الغندور و محمود شعبان عن معسكر الفريق.

واستقر العميد حسام حسن على تشكيل مباراة بيراميدز بشكل كبير ، حيث لا يختلف عن تشكيل مباراة الاهلى فى كأس مصر باستثناء مركز حراسه المرمى الذى دخل فيه محمد صبحى منافسيا قويا لعماد السيد الحارس الاساسى.