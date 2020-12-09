جولة الحسم بالأبطال.. ريال 2 - 0 مونشنجلادباخ.. إنتر 0 - 0 شاختار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تغطية مباشرة للمباريات الحاسمة بالجولة الأخيرة ضمن المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ريال مدريد أمام ضيفه مونشنجلادباخ، فيما يواجه شاختار منافسه إنتر ميلان.

ويحتل مونشنجلادباخ، صدارة المجموعة بـ8 نقاط، يليه شاختار، وريال مدريد بـ7 نقاط، ثم الإنتر بـ5 نقاط.

فرص كل فريق:

ريال مدريد: يحتاج الملكي للفوز للتأهل، أو التعادل شرط أن يفوز إنتر ميلان أمام شاختار.

مونشنجلادباخ: يكفي مونشنجلادباخ الفوز أو التعادل من أجل التأهل، أو الهزيمة بشرط تعادل شاختار وإنتر.

شاختار: يحتاج شاختار للفوز من أجل التأهل، أو التعادل شرط أن يخسر أو يتعادل الريال أمام مونشنجلادباخ.

إنتر ميلان: يحتاج الإنتر للفوز للتأهل بشرط فوز أحد الفريقين ريال مدريد ومونشنجلادباخ وعدم انتهاء المباراة بالتعادل.

تشكيل ريال مدريد: كورتوا، لوكاس فاسكيز، سيرجيو راموس، فاران، ميندي، كاسيميرو، كروس، مودريتش، فينسيوس جونيور، رودريجو، بنزيمة.

تفاصيل المباراة:

تقدم الملكي مبكرا بعد عرضية من فاسكيز حولها بنزيمة رأسية رائعة سكنت شباك الحارس سومر، ليتقدم الريال بالهدف الأول.

وفي الدقيقة 33، أضاف بنزيمة الهدف الثاني للريال بعد هجمة منظمة وصلت عند رودريجو الذي أرسلها عرضية داخل منطقة الجزاء قابلها بنزيمة برأسه إلى داخل الشباك.