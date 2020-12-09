الاهلي يهزم الانتاج الحربي بثلاثية في دوري الجمهورية للشباب

فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ على مضيفه الإنتاج الحربي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي لاستاد السلام، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى من دوري الجمهورية للشباب.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شوبير.

الدفاع: فارس طارق - عادل زينهم «دودو» - إبراهيم السيد - مصطفى إلياس.

الوسط: عبد الرحمن أشرف «مانو» - حسون محمد - محمد شكري - وليد مصطفى.

الهجوم: فهد جمعة - مصطفى فوزي.

وشارك أحمد السيد بدلا من إبراهيم السيد، وأحمد الشامي بدلا من مصطفى فوزي، وزياد طارق بدلا من وليد مصطفى، ومحمد نصير بدلا من مصطفى إلياس، ومحمد أحمد «بيسو» بدلا من فهد جمعة.

جاءت ثلاثية الأهلي عن طريق

محمد شكري «هدفان»، وأحمد الشامي، ليحقق الأهلي الفوز الثاني على التوالي، بعد فوزه على غزل المحلة ٣ - ١، مسجلًا ٦ أهداف مقابل هدف واحد في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًّا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا عامًّا، وأحمد يونس مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًّا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد أخصائي التدليك.