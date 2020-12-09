وزير الرياضة يهنئ منتخب ناشئات السلة بعد تتويجه ببطولة أفريقيا وتأهله لكأس العالم

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن تتويج منتخب مصر للناشئات ببطولة أفريقيا لكرة السلة تحت 18 سنة بعد الفوز على منتخب مالي في نهائي البطولة التي أقيمت بإستاد القاهرة الدولى يعد إنجازا كبيراً لكرة السلة المصرية خاصة في ضوء تأهلهمإلى نهائيات كأس العالم.
جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفى لوزير الشباب والرياضة مع الدكتور مجدى أبو فريخه رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة لتهنئته وجميع اللاعبات والجهاز الفني والإدارى للمنتخب المصرى بهذا الإنجاز.
مشيراً إلى سعادته بالأداء المشرف والبطولى للمنتخب المصرى وفوزه على أحد المنتخبات الكبيرة في كرة السلة الإفريقية وهو المنتخب المالى وتأهل المنتخب المصرى لنهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخ ناشئات مصر.
ويعد هذا اللقب الافريقي هو الثاني لمنتخب مصر في تاريخ منافسات بطولة أفريقيا تحت 18 سنة، وكان اللقب الأول للفراعنة قد تحقق في نسخة 2010.
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