بهدف محمد صلاح.. ليفربول يتعادل مع ميتييلاند في ختام دور المجموعات لدوري الأبطال

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ليفربول وميتييلاند بهدف لكل منهما والتي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب م أم سي أيتش ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .
جاء هدف صلاح قبل مرور الدقيقة الأولى من عمر المباراة وبالتحديد في في الثانية 55 من اللقاء ليصبح الهدف الأسرع لليفربول في دوري الأبطال هذاالموسم، والأسرع أيضًا في تاريخ النادي بالبطولة .
كما نجح صلاح في كسر الرقم القياسي المسجل باسم ستيفن جيرارد الهداف التاريخي لليفر في دوري الأبطال برصيد 21 هدفًا، وذلك بوصول الفرعون المصري للهدف الـ 22 له مع الليفر في الشامبيونزليج .
بينما سجل هدف ميتييلاند الوحيد في المباراة اللاعب الكسندر سكولز
بدأ ليفربول المباراة أمام ميتييلاند بتشكيل مكون من :
حرس المرمى: كيليهير
الدفاع: تسيميكاس - ويليامز - فابينيو - أرنولد
الارتكاز: كلاركسون
الوسط الهجومي: كيتا - مينامينو
الهجوم: جوتا - أوريجي – صلاح
وتعد مباراة اليوم مجرد تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين، حيث نجح ليفرول في حسم بطاقة التأهل رسميًا إلى الدور التالي من البطولة، كما تأكد خروج ميتييلاند من البطولة .
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