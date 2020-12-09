مشاهدة مباراة ريال مدريد وبوروسيا مونشنغلادباج بث مباشر اليوم تابع لايف بدوري أبطال أوروبا

تابع لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد ومونشنغلادباخ بث مباشر عبر يلا شوت اون لاين الان بدون تقطيع في مسابقة دوري أبطال أوروبا، تتجه أنظار متابعي الكرة الأوروبية، إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو الذي يستضيف مباراة ريال مدريد وبوروسيا مونشنغلادباخ اليوم الأربعاء 9 ديسمبر، وذلك ضمن قمة مباريات الجولة السادسة والختامية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

بإمكانكم متابعة التغطية الحية لـ مشاهدة مباراة ريال مدريد وبوروسيا مونشنغلادباخ بث مباشر اليوم عبر قناة beIN Sports HD 1، بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

وتبدأ صافرة حكم اللقاء بإنطلاق البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد منشنغلادباخ اليوم الثلاثاء 9/12/2020 عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادي عشر بتوقيت السعودية.ويقدم موقع الوفد خدمة رابط البث مباشر لمباراة ريال مدريد وبوروسيا مونشنغلادباخ عبر اضافة فيديو خاص قبل انطلاق اللقاء بدقائق.

تعد مباراة ريال مدريد اليوم أمام بوروسيا مونشنغلادباخ، حاسمة للغاية بالنسبة للنادي الملكي في مشواره بدوري أبطال أوروبا، وهذه المواجهة

الأخيرة في المجموعة الثانية الذي يحتل فيها ريال مدريد حالياً المركز الثالث في المجموعة الثانية وفي جعبته 7 نقاط من خمس مباريات، انتصر في مباراتين وخسر مثلهما وتعادل في أخرى، ويجب على بطل اسبانيا أن يحقق فوز حتمي على ضيفه حتى يعبر إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

ويأتي ريال مدريد إلى هذه المباراة، بعد فوز كان في أمس الحاجة إليه على حساب إشبيلية يوم السبت الماضي في الدوري الإسباني، وقدم خلاها النادي المدريدي مستوى هزيل، حيث أهدى الحارس المغربي بونو بتسجيله هدفاً في مرماه الانتصار للفريق العاصمي، مما وضع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان تحت الضغط وسيكون مطالب بتصحيح الأوضاع في البيت المدريدي قبل فوات الآوان.

على الطرف الآخر، كان أداء بوروسيا مونشنغلادباخ رائعاً في دوري

الأبطال هذا الموسم، الفريق الألماني يحتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، وحقق الانتصار في مباراتين وتعادلين وهزيمة واحدة في الخمس مباريات التي لعبها خلال دور المجموعات، بعد التعادل مع إنتر وريال مدريد، سحق مونشنغلادباخ فريق شاختار الاوكراني بسداسية نظيفة في الجولة الثالثة، قبل أن يكرر الفوز عليه برباعية دون رد في المباراة العكسية.

وكانت المباراة الوحيدة التي خسرها بوروسيا مونشنغلادباخ أمام إنتر ميلان 3-2 في الجولة الخامسة، رغم ذلك بقية الفريق الألماني في صدارة المجموعة، وفي حال الخسارة أمام ريال مدريد في مباراة اليوم وفوز انتر أو شاختار سوف يودع مونشنغلادباخ البطولة.

تشكيلة ريال مدريد الرسمية أمام مونشنغلادباخ: كورتوا، ميندي، راموس، فاران، فاسكيز، كروس كاسيميرو، مودريتش ، فينيسيوس، بنزيما، رودريغو.

وينقل موقع الوفد خدمة مستمرة لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومونشنغلادباخ بث مباشر كورة اون لاين ضمن الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، لتكونوا على اطلاع دائم لمجريات هذا اللقاء القوي.