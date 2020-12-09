مشاهدة مباراة ريال مدريد وبوروسيا مونشنغلادباخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

يترقب مُحبي الكرة الأوروبية واحدة من أهم مباريات اليوم في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2020/2021، عندنا يستضيف فريق ريال مدريد نظيره بوروسيا مونشنغلادباخ على ملعب الفريدو دي ستيفانو، لحساب مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من المسابقة الأوروبية.

ويقدم موقع الوفد لمتابعيه مشاهدة مباراة ريال مدريد وبوروسيا مونشنغلادباخ بث مباشر اليوم، والمقرر انطلاق صافرة بدايتها في تمام الساعة 11:00 بتوقيت مكة المكرمة، أي العاشرة بتوقيت القاهرة، وستنقل على الهواء حصرياً عبر شاشة قناة بي إن سبورت HD1 بأداء صوتي عصام الشوالي.

تلقى ريال مدريد هزيمة على يد شاختار دونيتسك في الجولة الماضية بهدفين دون رد، ليكون هذا السقوط الثاني من الفريق الأوكراني ذهابًا وإيابًا في دور المجموعات، وبهذه النتائح يتجمد رصيد الريال عند النقطة السابعة بنفس رصيد شاختار صاحب المرتبة الثالثة.

الميرنجي أصحبت أموره صعبة بالحصول على بطاقة التأهل، فهو سيقابل خصم عنيد وقوي، ولكن استعد لمباراة اليوم بمعنويات مرتفعة وبكل تركيز، من أجل تحقيق الفوز للعبور إلى الدور المقبل.

الكتيبة الملكية تحتاج في نِزال الليلة إلى النقاط الثلاث ولا بديل عن ذلك، لقطع تذكرة العبور إلى دور الـ 16 من المسابقة، لذا سيواجه صعوبة نوعًا ما، ولكن سيحاول التغلب عليها وحسم الأمور بخبرات لاعبيه المتمرسين على الشامبيونز ليغ.

ونال أبناء المدير الفني للريال زين الدين زيدان دفعة معنوية كبيرة بعدما شهدت قائمة الفريق عودة نجم وقائد وصمام الأمان المدافع سيرجو راموس في مواجهة اليوم والظهير الأيمن داني كارفاخال، وهذا يعطي اللاعبين ثقة عالية، ولكن سيغيب إيدين هازارد، وفيدي فالفيردي، وماريانو

دياز، ولوكا يوفيتش ومارتن أوديجارد.

وعلى الجهة الأخرى، تلقى مونشنغلادباخ هو الأخر الهزيمة من إنتر ميلان بثلاثية لهدفين، ليتجمد رصيده عن النقطة الثامنة ويبقى بالصدارة ويشعل هذه الجولة.

الفريق الألماني الذي رفع راية التحدي في لقاء اليوم أمام ريال مدريد، لا يرغب بأن يفرط بالمجهود الذي بذله طوال الفترة الماضية من أجل العبور إلى الدور المقبل، بعد الأداء المميز الذي قدمه والمستوى الرائع، لذا سيقاتل بكل قوة لخطف النقاط الثلاث.

حسابيًا، يعلم مونشنغلادباخ بأن الفوز والتعادل يؤهل الفريق ويبقى بالصدارة، وأيضًا في حال الخسارة من المتوقع أن يتأهل في حالة وحيدة وهي تحقيق شاختار التعادل أمام إنتر ميلان، مما يعطيه أفضليه للتأهل، وغير لك ستلقي بالفريق إلى الظلام، لذا سيكون حذرًا في معركة اليوم الصعبة.