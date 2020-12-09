شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا يفوز على طهطا 3-1 في دوري المظاليم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق نادي المنيا الرياضي فوزًا كبيرًا على طهطا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الأسبوع الثالث لدوري الممتاز «ب» لكرة القدم، ليرتفع رصيد المنيا إلى 7 نقاط من 3 مباريات.
أحرز أهداف المنيا محمود عاطف ومحمد سمارة «هدفين»، وحضر اللقاء عاطف عبدالجابر، رئيس مجلس الإدارة، والمستشار أحمد عمر، نائب رئيس مجلس الإدارة، والعميد محمود السبيعي، أمين الصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
118,847
-
تعافي
103,703
-
وفيات
6,790
كانت هذه تفاصيل خبر المنيا يفوز على طهطا 3-1 في دوري المظاليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.