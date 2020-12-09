شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا يفوز على طهطا 3-1 في دوري المظاليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق نادي المنيا الرياضي فوزًا كبيرًا على طهطا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الأسبوع الثالث لدوري الممتاز «ب» لكرة القدم، ليرتفع رصيد المنيا إلى 7 نقاط من 3 مباريات.

أحرز أهداف المنيا محمود عاطف ومحمد سمارة «هدفين»، وحضر اللقاء عاطف عبدالجابر، رئيس مجلس الإدارة، والمستشار أحمد عمر، نائب رئيس مجلس الإدارة، والعميد محمود السبيعي، أمين الصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة.