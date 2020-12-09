شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهى اتفاقه مع «صن داونز» لشراء «سيرينو» خلال الانتقالات الشتوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى أعضاء مجلس إدارة النادى الأهلى اتفاقهم مع نظرائهم في «صن داونز»، بطل جنوب إفريقيا، بشأن ضم الأوروجويانى «سيرينو»، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق بناء على طلب من بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى النادى الأهلى اشترطوا عدم مشاركة اللاعب في بطولة دورى أبطال إفريقيا مع «صن داونز» حتى يتسنى له التواجد مع صفوف القلعة الحمراء عقب انتقاله في يناير المقبل.

من ناحية أخرى، طلب النادى الأهلى من اللجنة التي تدير اتحاد الكرة فتح باب القيد الشتوى مبكرًا حتى يتسنى للجهاز الفنى إضافة المهاجم الجديد المقرر التعاقد معه خلال الفترة المقبلة لقائمته حتى يتمكن الفريق من الاستفادة من جميع عناصره خلال كأس العالم للأندية التي ستقام في فبراير المقبل.

يُذكر أن اتحاد الكرة أعلن فتح باب الانتقالات الشتوية خلال الفترة من 15 فبراير إلى 30 مارس، وهو ما يتعارض مع فتح القيد الثانى في دورى رابطة أبطال إفريقيا خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 من الشهر نفسه.

ويُنتظر أن يرسل النادى خطابًا رسميًا يتضمن طلبه مراعاة ظروف الفريق، خاصة أنه يمثل القارة الإفريقية في المونديال فضلاً عن تلاحم المواسم الذي أحدث ارتباكًا لجميع الأندية في قيد العناصر الجديدة، ويأمل الأهلى في إتمام صفقة الأوروجوانى سيرينو، لاعب صن داونز، خلال الانتقالات الشتوية، خاصة أن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، شدد على ضرورة التعاقد مع اللاعب خلال الجلسة الأخيرة التي جمعته مع محمود الخطيب، رئيس النادى، لحاجة الفريق إلى جهوده والمساهمة في حل أزمة الهجوم التي عانى منها الفريق طوال الموسم المنتهى، فيما سيطرت حالة من الارتياح على أجواء الفريق بعد تماثل جميع لاعبيه للشفاء من كوورنا، حيث أعلن النادى شفاء أحمد رمضان بيكهام المُنضم للفريق قادمًا من وادى دجلة، كما تعافى الثلاثى وليد سليمان، وأليو ديانج، وأحمد ياسر ريان، وشارك الثلاثى في المران الجماعى الذي أقيم أمس الأول الثلاثاء.

ويخضع اللاعبون لبرنامج تأهيلى مكثف لتجهيزهم للمشاركة في مباراة مصر المقاصة التي ستقام الأحد المقبل في مستهل مشوار بطل الدورى للموسم الجديد.

كما ينتظر الجهاز الفنى القرار النهائى لـ«كاف» الخاص بتحديد الموعد النهائى ومكان مباراة السوبر التي تجمع الأهلى ونهضة بركان وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذى للاتحاد الإفريقى برئاسة كونستانت أومارى، القائم بأعمال رئيس «كاف»، اليوم الخميس، لمناقشة عدد من الملفات التي سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفى غدا الجمعة، أبرزها تحديد موعد ومكان مباراتى كأس السوبر الإفريقى في نسختى 2020 و2021، كما يناقش المكتب التنفيذى آخر تطورات الاستعداد لكأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، وكأس إفريقيا للمحليين في الكاميرون 2020، كما سيناقش «كاف» اللوائح الخاصة بدورى أبطال إفريقيا للسيدات، وسيحدد «كاف» في الاجتماع الموعد المحدد للتقدم بطلب استضافة عدد من البطولات المقبلة، وكذلك اعتماد اللوائح الخاصة ببطولات الأندية في النسخ المقبلة.