شكرا لقرائتكم خبر عن في أول دقيقة.. محمد صلاح يهز شباك ميتيلاند الدنماركي بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
سجل الدولي المصري محمد صلاح الهدف الأول لفريق ليفربول بشباك ميتييلاند الدنماركي، في مباراة الريدز الأخيرة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء.
ويقود الدولي المصري محمد صلاح تشكيلة الفريق، والتي تضم كيليهير وترينت وريس ويليامز وفابينيو وتسيميكاس وكلاركسون وكيتا ومينامينو وجوتا وأوريجي.
وبعد ثوان من إطلاق صافرة بداية اللقاء «في الثانية 56» ومن أول هجمات فريق ليفربول، نجح محمد صلاح في الانطلاق بالكرة والتوغل داخل منطقة جزاء المنافس ووضع الكرة في الشباك.
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