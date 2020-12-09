شكرا لقرائتكم خبر منشأة الاتحاد معتمدة لاحتضان المباريات الرسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد مقر نادي الاتحاد ظهر أمس وجود لجنة متخصصة من الاتحاد السعودي لكرة القدم معنية بتفقد المنشآت الرياضية وتقييمها وفق المعايير المعتمدة من حيث أهلية المنشأة لإقامة مباريات رسمية تابعة للمسابقات السعودية.

وخضعت منشأة النادي لتقييمات عدة خاصة بالأمن والسلامة والمداخل والمخارج وغرفة المدربين واللاعبين والحكام وأرضية الملاعب وأساليب الري والتصريف، قبل اعتمادها بسبب إغلاق مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة للصيانة.

وكشفت مصادر لـ»مكة» أن منشأة النادي التي شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية تغييرات جذرية في البنية التحتية قادها الرئيس الأسبق نواف المقيرن حتى باتت مختلفة ومتطورة عن سابق عهدها، باتت مؤهلة لاحتضان المسابقات الرسمية المعتمدة من الاتحادين السعودي والدولي لكرة القدم، لاسيما مع غياب الحضور الجماهيري بسبب جائحة كورونا

من جهة أخرى أظهرت الكشوفات الطبية التي أجراها اللاعب فهد المولد أمس سلامته وتحسن إصابته في العضلة الخلفية والتي غيبته عن الملاعب منذ شهر و10 أيام.

حيث سيبدأ اللاعب خلال اليومين المقبلين اختبارات خاصة بالجاهزية البدنية قبل أن يؤدي تدريبات لياقية انفرادية وتقوية عضلات الأفخاذ والساق حتى يحصل على الضوء الأخضر للانخراط في التدريبات الجماعية.