حملة ضد التلاعب بالمباريات

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وذكر الفيفا أن الحملة «تهدف إلى تعزيز معرفة اللاعبين والمدربين والمسؤولين بالمنصات السرية المتاحة للإبلاغ عن الأساليب المتبعة من جانب المشتبه بهم في التلاعب بنتائج المباريات، وتشجيع أي شخص في كرة القدم للإبلاغ إذا جرى الاتصال به للمشاركة في ذلك التلاعب».وأبدى العديد من اللاعبين والمسؤولين، ومن بينهم بيبيانا شتاينهاوس التي تعد أول سيدة ألمانية تحترف التحكيم، دعمهم للحملة.
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