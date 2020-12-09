شكرا لقرائتكم اللجنة الأولمبية تهنئ اللجنة الخماسية بتتويج ناشئات السلة بأفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، التهنئة لمجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة بعد تحقيق لقب منتخب السيدات تحت 18 عاما لقب كأس الأمم الإفريقية والتأهل لنهائيات كأس العالم لكرة السلة المقرر إقامتها فى المجر.

وأشاد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بالإنجاز الذى تحقق والفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية بعد التغلب على منتخب مالى فى المباراة النهائية بنتيجة 68 - 63 وكان منتخب السيدات تحت 18 عام حجز التأهل لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها فى المجر العام القادم فى إنحاز كبير لاتحاد كرة السلة المصرى ولاعبات منتخب كرة السلة تحت 18 عام والجهاز الفنى الذى قدموا مستوى مميز خلال البطولة التى أقيمت فى مصر

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن شكره وتقديره للاعبات منتخب مصر سيدات تحت 18 عام والجهاز الفنى على مجهودهم والروح التى ظهرت خلال مباريات البطولة والإصرار على رفع راية مصر رغم المنافسة الصعبة مع أقوى منتخبات قارة إفريقيا.