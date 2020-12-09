شكرا لقرائتكم برنامج تأهيلى لحراس الزمالك في مران الفريق استعدادا للمقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على وضع برنامج تأهيلى للثلاثى محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد أبوجبل ومحمد عواد، وجاءت الفقرة التأهيلية قوية، أعقبها بعض الأمور الفنية.

وعقب ذلك شارك الثلاثى فى الفقرات الفنية بصحبة اللاعبين، وظهروا بشكل قوى وجاهزية للفترة المقبلة.

وقام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بذبح عجل على هامش المران اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة وذلك تباركا قبل انطلاق الموسم الجديد، وحرص اللاعبون أن يتم تقسيم العجل على عمال النادي.

من ناحية أخرى اقتربت مباراتى الزمالك وفريق الغزالة التشادى فى دورى ابطال أفريقيا من اقامتهما فى مصر، حيث يعانى فريق الغزالة من أزمة مالية تمنعه من استضافة الزمالك، لذا فان مسئولى الزمالك توصلوا لاتفاق مع مسئولى الفريق التشادى على خوض المباراتين فى مصر، وسيتم اخطار الاتحاد الافريقى " كاف " لاعتماد مكان وموعد المباراتين رسميا خلال ساعات.

فى سياق مختلف وضع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك برنامجا تأهيليا خاصا للمدافع محمد عبدالغني، وذلك على هامش المران اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وفضل الجهاز الفنى اكتفاء اللاعب بهذا البرنامج خلال مران اليوم، لرفع معدل اللياقة لديه، كذلك آداء بعض التدريبات التأهيلية والبدنية بجيمانيزيوم النادي، ومن المقرر أن ينتظم عبدالغنى بشكل طبيعى مع زملائه غدا، فى التدريبات الجماعية.

كما انتظم محمود حمدى "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية اليوم بملعب عبداللطيف أبورجيلة، جاء ذلك عقب حصوله على راحة خلال التدريبات السابقة بقرار من باتشيكو المدير الفنى للفريق، وظهر اللاعب بشكل قوى وجاهزية فنية، استعدادا للفترة المقبلة.

فيما أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أن نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، والتى خضع لها المهاجم عمر السعيد، جاءت سلبية.

وأضاف أسامة فى تصريحاته للموقع الرسمى لنادى الزمالك أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية أخرى للاطمئنان عليه ومن ثم سينتظم بعدها فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى .