شكرا لقرائتكم عصام مرعي: بلاش ندور على شماعة نعلق عليها الأخطاء في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى عصام مرعى نجم الزمالك السابق أن الزمالك يملك لاعبين على أعلى مستوى ولديه قوام أساسى مميز، ومن الأفضل توجيه المبالغ التى يصرفها لتجديد عقود اللاعبين وصرف مستحقاتهم بدلا من إبرام صفقات جديدة لا يحتاجها الفريق.

قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "الزمالك يحتاج لاعب وسط ليكون بديل لطارق حامد خاصة مع طول سابقة الدورى وكذلك يحتاج بديل ليوسف أوباما وكذلك مركز رأس الحربة للعب بجوار مصطفى محمد".

شدد: "عمر السعيد يحتاج تدريب إضافية لو مرتين أو ثلاثة يوميا واستنفار قوته ولابد من شعوره بالاهتمام من أجل رفع مستواه".

تابع: "ياريت منقعدش نعلق شماعات على حاجة مينفعش الزمالك مياخدش دورى 5 سنين اه الزمالك بيتظلم ولكن الأهلى وانبى وغيره من الاندية بتتظلم برضه وان كان الزمالك بيتظلم شوية اكتر منهم ولكن لازم نعرف انه فيه اخطاء محتاجة تتصلح".

أوضح: "حمزة المثلوثى صفقة مميزة للزمالك ولاعب جوكر يجيد اللعب فى الجبهة اليمنى وقلب الدفاع"، مضيفا: "الزمالك مطالب بالتركيز على الفوز بلقب الدورى والبطولة الإفريقية من بداية الموسم لاسيما أن الفريق يغيب عن التتويج بالدورى من 2015 وبدورى الأبطال من 2002".