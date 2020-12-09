شكرا لقرائتكم ناشئات مصر تحت 18 عاما يتوجن ببطولة أفريقيا للسلة بعد الفوز على مالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ‏توج ناشئات مصر دون 18 عاما ببطولة أفريقيا، بالفوز على منتخب مالي 68/63، في المباراة النهائية للبطولة التي جرت بصالة 3 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.

قدم ناشئات مصر مباراة ملحمية، ونجحن في الخروج بالشوط الأول بنتيجة 34/33، وواصلن التفوق في الفترة الثالثة، وعادل منتخب مالي الكفة وتقدم في بعض أوقات الفترة الرابعة، لكن ناشئات مصر نجحن في اللحظات الأخيرة من حسم الأمور لصالحهن 68/63 ليتوجن باللقب.

وكان منتخبي مالي ومصر قد نجحا في بلوغ كأس العالم على، بعد فوز مالي على مصر مرتين 64/36، و68/55، وكذلك على السنغال 74/39،و61/37، فيما لم تمنع خسارة منتخب مصرامس أمام السنغال 67/64 من التأهل نتيجة لفوز مصر في اللقاء السابق بين المنتخبين 54/48.

وتصم قائمة المنتخب :فاطمة قابيل- سلمى بهجت-آية الفقى- ساندي عبد اللطيف-هاجر ياسين- حبيبة عبد الحميد- هالة ياسين-يارا حسين-منة الله الغريني-فريدة مسعد- ملك صادق-فريدة يوسف. ويتولى القيادة الفنية لمنتخب الناشئات، شريف عزمي مديرا فنيا، ويعاونه مصطفي هدهود ومصطفي فكري وماجد سلامة وأحمد الجزار.

وتترأس البعثة، الكابتن رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة. وشارك في البطولة على مستوى الناشئات منتخبات مالي والسنغال وغينيا.‏