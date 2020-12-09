شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يجرى تحاليل "رابيد تيست" استعدادا لمعسكر بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يجرى الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى والجهاز الفنى والطبى والإدارى واللاعبين والعمال، فى تمام الثانية ظهر غد الخميس إلى تحاليل رابيد تيست قبل السفر الجمعة للدخول فى معسكر مغلق، استعدادا لأولى مباريات الدورى العام امام بيراميدز فى الاسبوع الاول من الدورى العام.
من المنتظر أن يغادر الفريق الإسكندرية عقب التدريب ودخول 22 لاعبا بمعسكر الفريق وتأكد غياب حسام عاشور وعمر الميدانى وخالد الغندور ومحمود شعبان عن معسكر الفريق.
واستقر العميد حسام حسن على تشكيل مباراة بيراميدز بشكل كبير، حيث لا يختلف عن تشكيل مباراة الأهلى فى كأس مصر باستثناء مركز حراسه المرمى الذى دخل فيه محمد صبحى منافسيا قويا لعماد السيد الحارس الأساسي.
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