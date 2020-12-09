شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة الاتحاد للجوجيتسو تدّشن آخر مراحل الاستعدادات للموسم القادم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن تنظيم بطولة الاتحاد للجوجيتسو في 19 ديسمبر في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، أبوظبي، وتأتي البطولة في أعقاب إعلان الاتحاد عن أجندة الموسم 2021 وفي إطار وضع اللمسات الأخيرة من قبل الأندية والمدربين على استعدادات اللاعبين لانطلاقة الموسم الجديد الذي سيكون حافلاً بالمنافسات المحلية والدولية.

وتشكّل البطولة مناسبة جيدة للوقوف على المستوى الفني والبدني للاعبين بعد أن أقّر الاتحاد استئناف التدريبات في مركز التدريب التابع لجوجيتسو أرينا يوم 3 نوفمبر الماضي، والتأكيد على الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة والتدابير الاحترازية.

وأكد منصور الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن هذه البطولة تعكس حرص الاتحاد على تهيئة أفضل الظروف لعودة عجلة المنافسات إلى سابق عهدها وتصميمه على مواصلة رحلة الإنجازات التي تتحقق بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، والجهود الحثيثة التي يبذلها فريق عمل الاتحاد في سبيل ترجمة رؤيته الطموحة للارتقاء برياضة الجوجيتسو وتأكيد ريادته الرياضية عالمياً.

وأضاف الظاهري: «مرحلة التخطيط لدى اتحاد الإمارات للجوجيتسو لم تتوقف حتى خلال أكثر الظروف تعقيداً، بل على النقيض من ذلك، حيث اتخذ فريق عمل الاتحاد من الابتكار عاملاً حاسماً في تخطيط فعالياته من معسكرات، وفعاليات، وجولات حاسمة من البطولات المحلية التي لم تكن لتبصر النور لولا إدارة تتمتع بإرادة صلبة وإصرار على التميز والنجاح».

وتشهد البطولة مشاركة مجموعة من لاعبي المنتخب الوطني للجوجيتسو لفئتي الشباب والكبار، فضلاً عن مشاركة لاعبي أندية الجوجيتسو في الدولة من جميع الجنسيات الأمر الذي يعزز من حجم المنافسة، لاسيما أنها تساهم في تعزيز جاهزية اللاعبين للاستحقاقات الرياضية المحلية والعالمية المقبلة.

ومن جانبه، قال مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «بعد الإقبال اللافت من لاعبي الأندية على التدريبات التي استؤنفت مؤخراً، وإدراكهم التام لأهمية المرحلة المقبلة، كان من الطبيعي أن يبادر الاتحاد لتنظيم هذه البطولة والمساهمة في رسم ملامح المشهد العام لرياضة الجوجيتسو للعام القادم، وتسليط الضوء على كوكبة جديدة من المواهب الصاعدة التي تمثل رافداً أساسياً للمنتخب الوطني بفئاته المختلفة».

وأضاف المنهالي: «أعلنا منذ فترة وجيزة عن أجندة الموسم القادم وهي مليئة بالبطولات والاستحقاقات المحلية والخارجية، وتتطلب جاهزيةً واستعداداً بدنياً ونفسياً على أعلى المستويات، ولقد أثبت اللاعبون من خلال مواظبتهم على التدريبات، أنهم على قدر عال من الاستعداد والجاهزية والتعطش للعودة إلى البساط».

وتقام بطولة الاتحاد للجوجيتسو بنظام الحزام المفتوح، ضمن فئات الشباب دون 18 عاماً، والكبار فوق 18 عاماً، ويتعين على جميع اللاعبين الراغبين في المشاركة في البطولة تقديم نتيجة فحص المسحة الأنفية بما لا يتعدى تاريخه 48 ساعة قبل انطلاق البطولة، وذلك في إطار التزام الاتحاد التام بالبروتوكول الصحي المعتمد، والإجراءات الاحترازية المتبعة التي تضمن تجربة متكاملة تضمن صحة وسلامة الجميع وتعود بأقصى قدر من المنفعة على اللاعبين.