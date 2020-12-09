تفاصيل زيارة الخطيب ويعقوب السعدي لمؤمن زكريا في منزله

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بصحبة الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي على زيارة مؤمن زكريا لاعب النادي الأحمر في منزله.

وجاءت زيارة الخطيب لمؤمن زكريا في منزله من أجل الاطمئنان على حالته الصحية والتسجيل معه على خلفية قيام يعقوب السعدي باستضافة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على قناة النادي الرسمية يوم الجمعة المقبل.

كما استغل الإعلامي يعقوب السعدي تواجده في مصر من أجل زيارة لاعب الأهلي والاطمئنان عليه، حيث يعاني من مرض في الأعصاب. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد منح مؤمن زكريا في وقت سابق قيمة عقده مع النادي الأحمر لمساندة ودعم اللاعب في ظل الظروف الصحية التي يمر بها.

وشهدت الفترة الماضية، حالة من التعاطف الجارف مع مؤمن زكريا، داخل وخارج المستطيل الأخضر، خاصة بعد إصابته بمرض عصبي نادر، وهو ما أثر بشكل واضح على حركته وأجبره على الابتعاد عن الساحرة المستديرة.



ومن أبرز مشاهد التعاطف كانت من على خشبة المسرح، عندما قام الفنان أحمد عز بلفتة إنسانية رائعة مع مؤمن زكريا، عندما دعاه إلى المسرحية التي يقوم ببطولتها، وفي نهاية العرض صعد لاعب الأهلي إلى المسرح وسط تصفيق حاد وتحية حارة من الحاضرين في المسرح.

كما تلقى "مؤمن" مساندة كبيرة من زملائه في الملعب، ويأتي على رأسهم النادي الأهلي، ولاعبو الفرق المختلفة داخل القلعة الحمراء، حيث أعلن مسؤولو النادي منحه عقده كاملا للثلاث سنوات المقبلة، فضلا عن تنظيم حفل تكريم له وصفه اللاعب بأنه "أفضل أيام حياته".

واحتفل لاعبو فريق كرة القدم، والسلة والطائرة وعدة ألعاب أخرى على طريقة مؤمن زكريا، سواء احتفالا بتسجيل الأهداف أو تحقيق الألقاب في تلك الألعاب.

وتحولت المحنة التي يمر بها مؤمن زكريا، إلى منحة من أجل تقليل حدة الاحتقان والتوتر بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بدليل الدعم الكبير من نجوم القلعة البيضاء وأبرزهم محمود جنش حارس الزمالك، الذي ارتدى قميص يحمل صورة "مؤمن"، ولم يتمالك دموعه وبعث رسالة مؤثرة قال فيها: "موافق يجيب جول فيا بس يرجع للملعب".