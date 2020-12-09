الامارات | مورينيو يتساءل عن عدالة انتقال الفرق من دوري الأبطال إلى "يوروبا ليغ"

شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يتساءل عن عدالة انتقال الفرق من دوري الأبطال إلى "يوروبا ليغ" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الانجليزي أن مواطن الاخير مانشستر يونايتد سيكون ضمن أبرز المرشحين للفوز بلقب الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ)، لكنه تساءل في الوقت ذاته عن العدالة في النظام الذي يسمح للفرق التي فشلت في بلوغ الادوار الاقصائية في دوري الابطال في الانتقال الى البطولة الرديفة.

وسيخوض مانشستر يونايتد غمار الدور الـ32 من يوروبا ليغ بعد خسارته امام لايبزيغ الالماني 2-3 في الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات الثلاثاء في البطولة الاسمى لينهي المجموعة في المركز الثالث. وقاد مورينيو الشياطين الحمر الى لقب المسابقة الرديفة في العام 2017. وبعد أن ضمن بلوغه الادوار الاقصائية هذا الموسم مع سبيرز، سيكون بحاجة للفوز على ضيفه انتويرب البلجيكي في الجولة الاخيرة لضمان صدارة المجموعة العاشرة.

وقال البرتغالي "الفرق التي تأتي (من دوري الابطال) هي دائمًا فرق قوية، وفرق لا تنتمي عادة الى مستوى الدوري الاوروبي". وتابع "مانشستر يونايتد هو أحد الفرق الكبرى. مجموعته كانت صعبة جدًا مع باريس سان جرمان ولايبزيغ، إنها صعبة جدًا. جميعنا كان يعلم ان المهمة لن تكون سهلة على اي منها وكنا نعرف ان فريقًا قويًا من هذه المجموعة سينتقل الى يوروبا ليغ".

وتواجه ثلاثة فرق توجت بطلة لاوروبا سابقا وهي ريال مدريد الاسباني واياكس امستردام الهولندي وانتر الايطالي خطر السقوط الى المسابقة الرديفة.

واعترف مورينيو أن جودة الدوري الاوروبي قد ارتفعت مع دخول الفرق الآتية من دوري الابطال ولكنه تساءل عن الانصاف في ذلك. وقال مدرب انتر وريال السابق "مما لا شك فيه ان الجودة ترتفع والمنافسة ايضًا، وهذا امر جيد للمسابقة. ولكن من وجهة نظر رياضية، أعتقد أنه من غير العادل عندما لا ينجح فريق معيّن في بطولة ما، أن ينتقل الى أخرى".

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