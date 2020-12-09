شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يقود تشكيلة ليفربول أمام ميتييلاند الدنماركي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيلة الفريق لمواجهة ميتييلاند الدنماركي، في مباراة الريدز الأخيرة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء.

وضمن فريق ليفربول التأهل إلى الدور ثمن النهائي، بالفوز على أياكس في الجولة الخامسة.

ويقود الدولي المصري محمد صلاح تشكيلة الفريق، والتي تضم كيليهير وترينت وريس ويليامز وفابينيو وتسيميكاس وكلاركسون وكيتا ومينامينو وجوتا وأوريجي.