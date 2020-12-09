شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يتحدث عن علاقته بجمهور الأهلي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني لفريق الأهلى، عن علاقته بجماهير المارد الأحمر، على الرغم من عدم تواجدهم في المدرجات خلال المباريات، بسبب الإجراءات الإحترازية، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشر الحساب الرسمي لموقع الكاف، عبر موقع التواصل الإجتماعى «تويتر»، فيديو تضمن تصريحات لموسيمانى عن علاقته بجماهير الأهلي، قال فيها:«من لا يريد أن يكون محبوبا!.. أنا أحبهم أيضًا، كان الأمر رائعًا عندما رأيتهم، في المرة الأولى التي رأيتهم فيها هنا في التدريب».

وأضاف: «كانوا يغنون لنا، ولى تحديدا، كان ذلك رائعا، الأمر أصابنى بالقشعريرة، وأشعر بالتقدير لذلك، شكرتهم وألقيت عليهم التحية، لأنهم خصصوا جزء من وقتهم ليأتوا إلى هنا، وهذا يعنى لما الكثير من الحب والثقة».

وتابع:«كى أكون صريحا كانت تلك أول مرة أراهم، غير ذلك كنت أراهم بشكل فردى في الشوارع، لدى بعض المعرفة بهم، لقد زرت القاهرة مرتين، ورأيت ماذا يفعلون، ولكن منذ قدومى هنا لم أراهم، لذلك أتمنى أن تعود الحياة إلى طبيعتها ونراهم يعودون إلى المدرجات إن شاء الله».