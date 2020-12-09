شكرا لقرائتكم خبر عن Fwd: الفريق الأول يجري مرانه الرئيس استعدادًا لـ«الاتحاد» مران تكتيكي يجهز الشباب للكلاسيكو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بحضور رئيس نادي الشباب خالد البلطان، أجرى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بيدرو كايشينيا، مساء اليوم، الحصة التدريبية الرئيسة للفريق على ملعب النادي الرديف، وذلك استعدادًا لمواجهة الاتحاد في (للكلاسيكو)، ضمن مباريات الجولة الثامنة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. استهل المدرب حصته التدريبية الأخيرة بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة بإشراف مدرب اللياقة أوسكار فارياس، عقب ذلك أخضع اللاعبين لتطبيق الجمل الفنية الخاصة باللقاء في منتصف الملعب، تلاها بتقسيمة ركز من خلالها على تطبيق النهج التكتيكي الذي ينوي تنفيذه في المباراة، فضلًا عن اختياره قائمة التشكيلة الأساسية. واختتمت التدريبات بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.



كانت هذه تفاصيل خبر Fwd: الفريق الأول يجري مرانه الرئيس استعدادًا لـ«الاتحاد» مران تكتيكي يجهز الشباب للكلاسيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.