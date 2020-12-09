شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل يعطي شارة انطلاق رالي حائل الدولي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يعطي أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا لرالي نيسان الدولي 2020 الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز (الخميس) شارة انطلاق «باها» حائل تويوتا الدولي 2020، الذي يمثل الجولة الرابعة والخامسة من «فيا» كأس العالم «باها» من مقر متنزه «المغواة» للاحتفالات، بحضور نائب أمير المنطقة نائب رئيس هيئة تطوير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل، وعدد من الشخصيات الاعتبارية، بمشاركة 142 متسابقاً على 89 مركبة وشاحنة واحدة و27 درّاجة نارية و 26 رُباعية «كوادز».

وستُقام الجولة الرابعة من الكأس العالمية في الفترة الممتدة ما بين 10-12 ديسمبر الجاري، والجولة الخامسة والأخيرة من المنافسات 14-16 ديسمبر، وسيتنافس السائقون في رالي حائل تويوتا الدولي 2020 على مرحلتين خاصَّتين، الأولى طولها 251.81 كيلومتر تبدأ من الرفيدة يوم الجُمعة 11 ديسمبر، وسينطلق أول المُشاركين في الساعة 08:58 صباحا من منطقة قريبة من مدينة جُبَّة التاريخية، التي تبعد عن مدينة حائل 90 كيلومترا، ويمتد مسار الرالي عبر صحراء النفود الكبير باتجاه الشمال الغربي من مدينة حائل، وينتهي عند الطريق السريع 65 كيلومترا الذي يُعتبر الطريق «السريع» الرئيسي الرابط ما بين الرياض والحُدود الأردنية شمالًا، وستكون هنالك نُقطة مُراقبة بعد 165.77 كيلومتر داخل المرحلة.

وتبدأ المرحلة الأخيرة في الساعة 09:00 صباح يوم السبت، قُرب مدينة جُبة وتتجه نحو الغرب من مدينة حائل، ومن ثم تقطع مسارا دائريا عبر الصحراء ينتهي قُرب بلدة قناء، وفي هذه المرحلة سيتم وضع نُقطتي مُراقبة الأولى بعد 147.29 كيلومتر، والأخرى بعد 261.46 كيلومتر.

ويُقام رالي حائل تويوتا الدولي 2020 بتنظيمٍ وتعاونٍ بين الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، برئاسة الأمير خالد بن سُلطان العبدالله الفيصل، وهيئة تطوير منطقة حائل ووزارَتَي الرياضة والسياحة، وتحت رعايةٍ كريمةٍ من أمير منطقة حائل، ونائبه.